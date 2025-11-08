Ричмонд
Стивен Сигал сыграет главную роль в трех совместных кинопроектах России и США

Кинопродюсер Стивен Мао рассказал, что в одном из проектов запланировано пять сцен, которые будут сняты в разных регионах РФ, в том числе на Алтае
Стивен Сигал, 2018 год
Стивен Сигал, 2018 годИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Три российско-американских фильма с участием американского актера Стивена Сигала планируется запустить в производство в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao и продюсер фильма-лауреата премии «Оскар» «Кожа» Стивен Мао.

«В следующем году мы планируем начать производство трех российско-американских фильмов с легендарным актером Стивеном Сигалом в главной роли. Не могу говорить много, но это остросюжетные драмы, действие которых разворачивается в России и других странах», — отметил Мао.

По словам собеседника агентства, в одном из проектов запланировано пять сцен, которые будут сняты в разных регионах России, в том числе на Алтае.

«Мы с нетерпением ждем возможности запустить этот проект в производство. Во всех картинах будут задействованы американские и российские съемочные группы — мы действительно стремимся сблизить наши киноиндустрии», — добавил он.

Кроме того, по словам продюсера, один из проектов будет отличаться философским содержанием и сочетать черты боевика и «духовной истории». «Могу поделиться, что у нас уже есть договоренность о международной дистрибуции проектов. Они выйдут в прокат в России, США и ряде других стран», — заключил Мао.

Ранее Стивен Мао высказал мнение насчет кинопремии «Бриллиантовая бабочка». 