Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Олега Меньшикова с 65-летием

Путин: артист Олег Меньшиков вписал яркие страницы в историю театра и кино РФ
Олег Меньшиков
Олег МеньшиковИсточник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста Российской Федерации Олега Меньшикова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что актер «вписал яркие страницы в историю российского театра и кинематографа».

«Человек щедрого, самобытного дарования, вы своими талантливыми актерскими и режиссерскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», — добавил Путин.

Российский лидер также отметил плодотворную деятельность Меньшикова на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

«Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», — заключил Путин.

8 ноября Олегу Меньшикову исполнилось 65 лет.