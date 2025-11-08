Путин поздравил Олега Меньшикова с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста Российской Федерации Олега Меньшикова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что актер «вписал яркие страницы в историю российского театра и кинематографа».
«Человек щедрого, самобытного дарования, вы своими талантливыми актерскими и режиссерскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», — добавил Путин.
Российский лидер также отметил плодотворную деятельность Меньшикова на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
«Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», — заключил Путин.
8 ноября Олегу Меньшикову исполнилось 65 лет.