Путин поздравил Меньшикова с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актера Олега Меньшикова с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что актер и художественный руководитель — директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой наделен неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей и талантом.
Кроме того, президент добавил, что Меньшиков также добился признания в такой сложной профессии как режиссура. В телеграмме Путин заявил, что юбиляр реализует на сцене театра имени М. Н. Ермоловой интересные и неординарные художественные замыслы.
Российский лидер также пожелал актеру новых достижений в профессиональной сфере и здоровья.