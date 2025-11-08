Звезда «Молодежки» Соколовский приехал из США для съемок в продолжении сериала

«Когда я узнал, что запускается спин-офф “Молодежка. Новая смена” про “Акул Политеха”, я предполагал, что Егор Щукин может появиться в одном из эпизодов, в одном из сезонов. Когда в этом году получил сценарий, я, конечно, очень обрадовался, потому что вы не представляете, насколько это интересные ощущения. “Молодежка” — настолько уникальный проект в моей жизни, по сравнению со всеми другими, что снова окунуться в эту историю — это ни с чем не сравнимое удовольствие. Это как встреча одноклассников, которых вы всех любите», — признался Соколовский в беседе с Кино Mail.