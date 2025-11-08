Звезда «Молодежки» Соколовский приехал из США для съемок в продолжении сериала

Александр Соколовский, который последние несколько лет живет в США, приехал в Москву, чтобы сняться в продолжении сериала «Молодежка». Сиквел получил название «Молодежка. Новая смена». В конце октября завершились съемки второго сезона популярного спортивного сериала.
Соколовский вернулся к роли Егора Щукина. В продолжении его персонаж становится тренером белорусской хоккейной команды.
«Когда я узнал, что запускается спин-офф “Молодежка. Новая смена” про “Акул Политеха”, я предполагал, что Егор Щукин может появиться в одном из эпизодов, в одном из сезонов. Когда в этом году получил сценарий, я, конечно, очень обрадовался, потому что вы не представляете, насколько это интересные ощущения. “Молодежка” — настолько уникальный проект в моей жизни, по сравнению со всеми другими, что снова окунуться в эту историю — это ни с чем не сравнимое удовольствие. Это как встреча одноклассников, которых вы всех любите», — признался Соколовский в беседе с Кино Mail.
Актер также рассказал, что, еще когда снимался в третьем сезоне «Молодежки», уже думал о том, каким бы тренером мог стать его герой.
«Управлять командой, почувствовать себя Макеевым (герой Дениса Никифорова. — Прим. ред.). Так интересно, что именно когда я дошел до возраста Макеева — Денису как раз было 35, когда мы снимали первый сезон, — и вот мы сейчас до это возраста дошли. И очень интересно то ощущение, которое было десять лет назад у него, на себя примерить. В хоккей тоже было бы круто поиграть, но тренер — это немного другая история», — заключил актер.
Полное интервью с Александром Соколовским смотрите на Кино Mail 10 ноября.
Ранее стало известно, что Денис Никифоров дважды отказался от съемок в новой «Молодежке».
Первый сезон «Новой смены» вышел в ноябре 2024 года. Помимо новых героев в проекте появляются персонажи из оригинального шоу.