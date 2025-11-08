Ричмонд
79-летняя Шер высказалась о старении словами «ненавижу это»

Актриса призналась, что ненавидит старение
Американская актриса и певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, высказалась о старении словами «ненавижу это». На соответствующее интервью артистки в программе CBS Mornings обратило внимание издание People.

70-летняя телеведущая Гэйл Кинг во время разговора с 79-летней артисткой отметила, что не имеет никаких комплексов, связанных со старением. В связи с этим она решила поинтересоваться, есть ли они у знаменитости.

«Да, я ненавижу это! И это несмотря на то, что я старше тебя почти на 10 лет», — с иронией заявила звезда.