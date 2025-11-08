Ричмонд
Обложку журнала Vogue с Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за нелепого фотошопа

Поклонники раскритиковали обложку журнала с актером

Пользователи сети высмеяли обложку глянцевого журнала Vogue с франко-американским актером Тимоти Шаламе из-за нелепого фотошопа. Соответствующие комментарии появились на странице артиста в соцсети.

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Соцсети

Так, на одном снимке Шаламе позировал на земном шаре на фоне космического пейзажа. Он предстал перед камерой в белой водолазке, синих джинсах с цветочной аппликацией, белом плаще и черных ботинках с развязанными шнурками. На другом фото звезда «Дюны» запечатлен в облаках. Он был одет в спортивный лонгслив, тонкую куртку, кроссовки и штаны, из-под которых торчали трусы.

Поклонники подняли на смех новый номер издания из-за обилия фильтров и фотокоррекции.

«Съемка как будто сделана в PowerPoint», «Это ужасная обложка, но я так горжусь тобой!», «Буквально одна из самых худших съемок, которую сделал Vogue. Что происходит на этих фото?», «Как это вообще одобрили?», «Отвратительно», — высказывались они в комментариях под публикацией.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с телезвездой Кайли Дженнер.