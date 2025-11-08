Михалков считает, что европейское кино потеряло суверенитет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Европейский кинематограф утратил творческую самостоятельность и стал зависим от идеологических установок. Такое мнение выразил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в беседе с журналистами на церемонии вручения дипломов участников международной кинематографической сессии «Творчество объединяет».
«Беда в том, что европейское кино — это кино, потерявшее свой суверенитет. Вспомните неореализм, “новую волну” во Франции, польское кино, когда-то они были мощными художественными явлениями. А что это все сегодня превратилось?» — сказал он.
По словам режиссера, современная европейская индустрия во многом подчинена политическим и идеологическим критериям.
«Для того, чтобы попасть, допустим, на Каннский кинофестиваль, картина должна соответствовать определенным условиям: присутствие представителей меньшинств, обязательные темы, осуждение своей страны. То же самое стало с “Оскаром” — он превратился в премию обкома», — подчеркнул режиссер.
Михалков также обратил внимание на то, что создаваемая им Евразийская академия стремится уйти от подобных рамок и вернуть кино его истинное предназначение.
«Мы абсолютно свободны, но в пределах нравственных и национальных основ каждой страны. Культура должна защищать человеческие ценности, а не подчиняться идеологиям», — резюмировал режиссер.