Михалков: интерес к Евразийской академии растет благодаря «Бриллиантовой бабочке»

Миссия академии заключается не только в проведении кинопремии, но и в развитии образовательных и культурных связей, подчеркнул народный артист РСФСР
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Интерес к Евразийской академии кино растет благодаря проведению международной премии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщил народный артист РСФСР режиссер, президент академии Никита Михалков в беседе с журналистами на церемонии вручения дипломов участников международной кинематографической сессии «Творчество объединяет».

«Интерес к вступлению в Евразийскую академию других стран действительно увеличивается. Уже сейчас к нам присоединились представители более чем 20 государств, это все благодаря проведению премии “Бриллиантовая бабочка”», — сказал режиссер.

По его словам, миссия академии заключается не только в проведении кинопремии, но и в развитии образовательных и культурных связей.

«Евразийская академия — это не просто отбор фильмов и вручение наград. Это еще и серьезные контакты с молодежью, обмен опытом, прокатом, обучением. Как видите, это имеет результат и проект будет разрастаться», — подчеркнул Михалков.

Премия «Бриллиантовая бабочка» в 2025 году проводится впервые. Она призвана стать ежегодным мероприятием, которое каждый раз будет принимать новая страна-участник.

«Смысл этой премии в том, что она должна жить и развиваться. Каждый год — в другой стране, с национальными жюри, с полной свободой выражения культурных ценностей», — подчеркнул он.