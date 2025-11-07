«В школе у меня была подруга — девочка по имени Грейс, — и у ее родителей был самый прекрасный, удивительный брак. Это не значит, что они были выдающимися, так как это немного не по теме, но это показало мне, что совершенство может существовать без борьбы. Не нужно быть эгоистом, чтобы быть выдающимся. И я знаю это, потому что работал с невероятными режиссерами, которые были успешны, и при этом уделяли много внимания своей семейной жизни», — рассказал актер.