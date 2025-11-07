Тимоти Шаламе стал героем декабрьского выпуска журнала Vogue. В интервью 29-летний актер признался, что не любит обсуждать свою личную жизнь. При этом он объяснил, что ему просто нечего сказать об этом.
«Я говорю это не из страха, просто мне нечего сказать», — заявил звезда «Дюны».
Актер с 2023 года встречается с Кайли Дженнер. Пара долгое время скрывала свои отношения, несмотря на то, что часто вместе попадала в объективы папарацци.
Звезды впервые вышли в свет как пара 7 мая 2025 года. Они появились на 70-й церемонии вручения премии David di Donatello в Риме. В интервью Vogue Шаламе также порассуждал о браке.
«В школе у меня была подруга — девочка по имени Грейс, — и у ее родителей был самый прекрасный, удивительный брак. Это не значит, что они были выдающимися, так как это немного не по теме, но это показало мне, что совершенство может существовать без борьбы. Не нужно быть эгоистом, чтобы быть выдающимся. И я знаю это, потому что работал с невероятными режиссерами, которые были успешны, и при этом уделяли много внимания своей семейной жизни», — рассказал актер.
Он признался, что восхищается режиссером Дени Вильневым, который снимал «Дюну» с его участием. Шаламе отметил, что он именно тот человек, который совмещает счастливую семейную жизнь с напряженным рабочим графиком.
«Я просто восхищаюсь им. Два дня назад у него был день рождения, и один из его детей сделал ему сюрприз. Он обнимал его и плакал на съемочной площадке, а люди снимали это на видео. Дени — настоящий мастер своего дела и прекрасный семьянин», — заключил Шаламе.
Накануне Тимоти Шаламе признался, что готов стать отцом.