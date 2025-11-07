Ричмонд
Том Круз тяжело переживает разрыв с Аной де Армас

По словам источника, экс-возлюбленная актера представляла собой идеал женщины для него
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Том Круз переживает расставание с Аной де Армас, которое стало для него серьезным ударом. Несмотря на публичные заявления актера о том, что разрыв произошел по его инициативе из-за несоответствия актрисы его высоким требованиям, источники, близкие к окружению Круза, утверждают, что на самом деле он скрывает свои истинные чувства.

«Том пытается представить ситуацию так, будто это он принял решение — утверждая, что Ана не оправдала его ожиданий. Но близкие люди понимают: это всего лишь проявление эго. На самом деле он страдает. Именно она приняла решение уйти, и это сильно его задело», — сказал инсайдер.

Для Тома Ана представляла собой идеал женщины — умной, талантливой и привлекательной. Однако его стремление к контролю в отношениях, возможно, стало причиной разрыва.

«Ана ценит независимость. Ей нужны были искренние отношения, а не формальный союз. В итоге она перестала отвечать на его звонки, и союз начал рушиться», — отметил источник.

Ранее Колин Фаррелл вспомнил, как разозлил Тома Круза на съемках фильма.