Том Круз тяжело переживает разрыв с Аной де Армас

Том Круз переживает расставание с Аной де Армас, которое стало для него серьезным ударом. Несмотря на публичные заявления актера о том, что разрыв произошел по его инициативе из-за несоответствия актрисы его высоким требованиям, источники, близкие к окружению Круза, утверждают, что на самом деле он скрывает свои истинные чувства.
«Том пытается представить ситуацию так, будто это он принял решение — утверждая, что Ана не оправдала его ожиданий. Но близкие люди понимают: это всего лишь проявление эго. На самом деле он страдает. Именно она приняла решение уйти, и это сильно его задело», — сказал инсайдер.
Для Тома Ана представляла собой идеал женщины — умной, талантливой и привлекательной. Однако его стремление к контролю в отношениях, возможно, стало причиной разрыва.
«Ана ценит независимость. Ей нужны были искренние отношения, а не формальный союз. В итоге она перестала отвечать на его звонки, и союз начал рушиться», — отметил источник.
