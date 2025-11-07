Ричмонд
Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за клеветы

Актриса Лайвли оценила убытки из-за конфликта с Бальдони в $161 млн
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за конфликта с режиссером и партнером по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адвокатов звезды.

Адвокаты 38-летней актрисы утверждают, что Бальдони развернул против нее клеветническую кампанию, обошедшуюся Лайвли не менее чем в $161 млн. Эта сумма включает в себя заработную плату звезды в размере $56,2 млн за деятельность в сфере развлечений.

Кроме того, говорят адвокаты Лайвли, два ее бизнеса также пострадали из-за Бальдони: косметический бренд Лайвли Blake Brown потерял $49 млн, а бизнес по производству напитков Betty Buzz обесценился на $22 млн.

Ранее работники Блейк Лайвли обвинили ее в эмоциональном насилии.