Лариса Гузеева впервые стала бабушкой

У Гузеевой двое детей, которых она родила от разных мужей. 34-летний Георгий Толордава появился в браке со вторым мужем, актером Кахой Толордавой. 25-летняя Ольга Бухарова родилась в отношениях с нынешним супругом ведущей, предпринимателем Игорем Бухаровым.