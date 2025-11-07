Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лариса Гузеева впервые стала бабушкой

25-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова родила дочь Еву
Лариса Гузеева
Лариса ГузееваИсточник: Legion-Media.ru

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала бабушкой. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Корреспондент издания, встретивший Гузееву в аэропорту, выяснил, что 25-летняя дочь телеведущей Ольга Бухарова родила дочь Еву в 2025 году. Гузеева также рассказала, что ее дочь вышла замуж весной.

Других подробностей не приводится.

У Гузеевой двое детей, которых она родила от разных мужей. 34-летний Георгий Толордава появился в браке со вторым мужем, актером Кахой Толордавой. 25-летняя Ольга Бухарова родилась в отношениях с нынешним супругом ведущей, предпринимателем Игорем Бухаровым.

Ранее Лариса Гузеева устроила конфликт в аэропорту Тбилиси.