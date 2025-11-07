Майя Хоук в подкасте Эми Полер Good Hang рассказала, какой совет ей дала мать Ума Турман перед началом работы с Квентином Тарантино. Хоук в 2019 году снялась в его фильме «Однажды… в Голливуде».
27-летняя актриса призналась, что мама посоветовала ей не снимать обувь перед Тарантино, тем самым затронув тему того, что режиссер одержим женскими ступнями.
«Малышка, продолжай в том же духе! Отличный совет. Отличный», — шутливо ответила ей Полер.
Уму Турман считают музой Тарантино. Она снялась в его фильмах «Убить Билла 1» и «Убить Билла 2», а также в картине «Криминальное чтиво». В киноленте «Убить Билла» режиссер несколько раз вставлял сцены со ступнями актрисы. Многие после этого решили, что это его особая фишка.
В 2024 году Турман прокомментировала эти домыслы в шоу «Поздняя ночь с Конаном О’Брайэном».
«Он утверждает, что каждый кадр был важен для раскрытия сюжета», — ответила актриса.
Но ведущий не согласился с ней. По его мнению, сцены с ногами звезды не имеют никакого смысла и никак не относятся к сюжету.
«Бывают моменты, когда я вообще не вижу смысла. Идет серьезный сюжет, а потом откуда ни возьмись появляются кадры с ногой. Мне просто любопытно, это заставляет задуматься», — высказался ведущий.
Турман предложила ему взять интервью у Тарантино и задать ему эти вопросы.