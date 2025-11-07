Режиссер рассказал, почему фестиваль «Евразия-Кинофест» будет только больше

«Я очень надеюсь, что мы очень скоро разовьем фестиваль до каких-то очень больших масштабов так, чтобы он стал важным культурным форумом… К нам с каждым годом будет присоединяться всё больше и больше людей. “Евразия-Кинофест” перерастет в какой-то очень большой фестиваль, хотя его сегодня уже трудно назвать маленьким», — сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.