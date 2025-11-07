Ричмонд
Режиссер рассказал, почему фестиваль «Евразия-Кинофест» будет только больше

Режиссер Файзиев: «Евразия-Кинофест» может развиться до больших масштабов
Джаник Файзиев на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Джаник Файзиев на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

ТАШКЕНТ, 7 ноя — РИА Новости. Международный фестиваль «Евразия-Кинофест» может стать важным культурным форумом на евразийском пространстве и развиться до больших масштабов, заявил журналистам в Ташкенте в пятницу президент фестиваля, кинорежиссер Джаник Файзиев.

Первый международный фестиваль «Евразия-Кинофест» проходил в Москве 17—21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек, его президентом был Тигран Кеосаян, скончавшийся в сентябре этого года. Второй кинофорум состоялся в Сочи 6—13 июня этого года, на нем были представлены документальные и художественные фильмы из 27 стран. Показы программы фестиваля посетили более 30 тысяч зрителей.

«Я очень надеюсь, что мы очень скоро разовьем фестиваль до каких-то очень больших масштабов так, чтобы он стал важным культурным форумом… К нам с каждым годом будет присоединяться всё больше и больше людей. “Евразия-Кинофест” перерастет в какой-то очень большой фестиваль, хотя его сегодня уже трудно назвать маленьким», — сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.

Кинорежиссер отметил, что когда его пригласили на фестиваль в Сочи, было очень приятно смотреть на то огромное количество молодых людей, которые привезли свое кино, которое стало очень самобытным.

«И все, что мы считаем своей внутренней задачей в “Евразии-Кинофесте” — это как раз именно вот этот самый обмен мнениями, обмен теплом, обмен дружбой и обмен культурой. И очень надеюсь, что эта работа продолжится», — добавил Файзиев.

В Ташкенте 7—9 ноября на площадках филиала ВГИКа состоится кинофорум «Эхо “Евразия-Кинофест”», организованный автономной некоммерческой организацией (АНО) «Евразия». В трехдневную программу форума вошли показы лучших фильмов II фестиваля «Евразия-Кинофест», а также образовательные сессии по актерскому мастерству и кинопедагогике, лекции и дискуссии.