Режиссер рассказал, почему фестиваль «Евразия-Кинофест» будет только больше

ТАШКЕНТ, 7 ноя — РИА Новости. Международный фестиваль «Евразия-Кинофест» может стать важным культурным форумом на евразийском пространстве и развиться до больших масштабов, заявил журналистам в Ташкенте в пятницу президент фестиваля, кинорежиссер Джаник Файзиев.
Первый международный фестиваль «Евразия-Кинофест» проходил в Москве
«Я очень надеюсь, что мы очень скоро разовьем фестиваль до каких-то очень больших масштабов так, чтобы он стал важным культурным форумом… К нам с каждым годом будет присоединяться всё больше и больше людей. “Евразия-Кинофест” перерастет в какой-то очень большой фестиваль, хотя его сегодня уже трудно назвать маленьким», — сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.
Кинорежиссер отметил, что когда его пригласили на фестиваль в Сочи, было очень приятно смотреть на то огромное количество молодых людей, которые привезли свое кино, которое стало очень самобытным.
«И все, что мы считаем своей внутренней задачей в “Евразии-Кинофесте” — это как раз именно вот этот самый обмен мнениями, обмен теплом, обмен дружбой и обмен культурой. И очень надеюсь, что эта работа продолжится», — добавил Файзиев.
В Ташкенте