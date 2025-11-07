Кинофорум «Эхо “Евразия-Кинофест”» откроется последним фильмом Кеосаяна

ТАШКЕНТ, 7 ноя — РИА Новости. Кинофорум «Эхо “Евразия-Кинофест”» откроется в пятницу в Ташкенте последним фильмом скончавшегося в сентябре режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча», сообщил журналистам президент фестиваля «Евразия-Кинофест» Джаник Файзиев.
«Мы в память о Тигране не могли не привезти эту картину и не показать ее людям, потому что она того стоит во всех смыслах этого слова. И у нас, конечно, сомнений никаких не было, почему мы должны с этой картиной открыть наше “Эхо”», — сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, фильм «Семь дней Петра Семеныча» — это «маркесовская какая-то такая притча, философская, очень острая, глубокая, очень трогательная, психологичная, при этом забавная и смешная». «Тигран нашёл какой-то свой язык, прямо вот какую-то самостоятельную нишу он занял в кинопроцессе российском, по крайней мере, может быть, даже мировом», — добавил Файзиев.
Последний фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года. Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа его жены, главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, который вошел в сборник «Водоворот». По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими «адлеровскую атмосферу» — действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также картины «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж».