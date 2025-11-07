Кинофорум «Эхо “Евразия-Кинофест”» откроется последним фильмом Кеосаяна

«Мы в память о Тигране не могли не привезти эту картину и не показать ее людям, потому что она того стоит во всех смыслах этого слова. И у нас, конечно, сомнений никаких не было, почему мы должны с этой картиной открыть наше “Эхо”», — сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.