Звезда фильма «Виола в бутсах» рассказала о похудении с помощью «Оземпика»

Американская актриса Аманда Байнс рассказала о похудении с помощью препарата «Оземпик». Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам 39-летней звезды фильма «Виола в бутсах», вначале она принимала таблетированную форму указанного лекарства, что сопровождалось осложнениями. Артистка, наоборот, набрала вес.
Впоследствии знаменитость перешла на уколы, благодаря чему сбросила девять килограммов и планирует потерять еще около 23. В настоящее время она весит 74 килограмма.
«Я очень рада, что делаю инъекции. Они мне действительно помогают. Я пытаюсь похудеть еще больше, чтобы чувствовать себя стройной и привлекательной», — заявила знаменитость.
