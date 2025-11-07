Ричмонд
Звезда фильма «Виола в бутсах» рассказала о похудении с помощью «Оземпика»

Актриса Аманда Байнс заявила, что похудела на 9 килограммов с помощью «Оземпика»
Аманда Байнс
Аманда БайнсИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Аманда Байнс рассказала о похудении с помощью препарата «Оземпик». Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

По словам 39-летней звезды фильма «Виола в бутсах», вначале она принимала таблетированную форму указанного лекарства, что сопровождалось осложнениями. Артистка, наоборот, набрала вес.

Впоследствии знаменитость перешла на уколы, благодаря чему сбросила девять килограммов и планирует потерять еще около 23. В настоящее время она весит 74 килограмма.

«Я очень рада, что делаю инъекции. Они мне действительно помогают. Я пытаюсь похудеть еще больше, чтобы чувствовать себя стройной и привлекательной», — заявила знаменитость.

В сентябре Аманда Байнс показала внешность после популярной косметической процедуры.