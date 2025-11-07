Ричмонд
Данила Козловский снизил стоимость билетов на свой спектакль в Дубае в два раза

Актер должен выйти на сцену в Дубае с моноспектаклем Check up 7 ноября
Данила Козловский
Данила Козловский

Актер Данила Козловский снизил стоимость билетов на свой моноспектакль в Дубае. Об этом сообщает портал «Абзац».

Известно, что 7 ноября Козловский должен выйти на сцену в Дубае с моноспектаклем Check up. При этом, по информации источника, на старте продаж билеты на выступление стоили 400 дирхамов (около девяти тысяч рублей), а сейчас цену снизили до 170 дирхамов (около четырех тысяч).

Также сообщается, что 45-минутное выступление в России обычно приносит артисту заработок в районе пяти миллионов рублей.

В Дубае Козловский, который покинул страну с началом специальной военной операции, а затем вернулся на родину, может заработать около 1,5 миллиона.

Ранее суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии.