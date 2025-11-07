Звезда «Раневской» показала повзрослевшую дочь от известного фигуриста

Звезда «Раневской» Ирина Гринева показала повзрослевшую дочь от фигуриста Максима Шабалина. Актриса сняла 12-летнюю Василису в метро и опубликовала ее фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка подчеркивала, что ее девочка стильно одевается, сама подбирая наряды. По мнению знаменитости, у ребенка уже сформировался отличный вкус, который она только помогает развивать, не навязывая своего мнения.
Звезда недавно пожаловалась, что дочь отказались снимать в рекламе. Василиса пробовалась на роль, но утвердили «толстую девочку, не умевшую радоваться». Знаменитость не поняла, по каким критериям проводился отбор. Она показала подписчикам видео, которое записала со своим ребенком.
Ранее дочь актрисы Гриневой и фигуриста Шабалина отпраздновала день рождения в Париже.