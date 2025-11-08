В отличие от многих звезд Меньшиков никогда не стремился к светской жизни. Он избегает интервью, редко появляется на премьерах и практически не дает комментариев прессе. Когда актер пропадает с экранов, это вовсе не значит, что он уходит в тень, на самом деле он просто погружается в очередную работу. Так было, например, после выхода «Сибирского цирюльника»: публика гадала, куда исчез любимец зрителей, а Меньшиков в это время готовил новую театральную постановку.