Фильм «Злая: Навсегда» — одна из самых ожидаемых музыкальных кинопремьер 2025 года, которая вновь перенесет зрителей в страну Оз и расскажет историю Эльфабы и Глинды под новым углом. В статье разберем все, что уже известно о грядущей премьере: когда ждать выход мюзикла, как проходили съемки, кто вошел в актерский состав и каких поворотов сюжета стоит ожидать.
Известно ли, когда выйдет фильм «Злая: Навсегда»
Премьера фильма «Злая: Навсегда» (Wicked: For Good) состоится 20 ноября 2025 года в мировом прокате, а в России картина выйдет 21 ноября 2025 года. Режиссером проекта выступает Джон М. Чу, который также работал над первой частью дилогии.
Фильм основан на знаменитом бродвейском мюзикле Wicked, созданном композитором Стивеном Шварцем и автором либретто Винни Холцманом, а сама история вдохновлена романом Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и времена Злой Ведьмы Запада». Вторая часть адаптации обещает стать масштабным финалом истории Эльфабы и Глинды.
Кто снимается в фильме «Злая: Навсегда»
Во второй части экранизации мюзикла Wicked возвращаются все ключевые актеры первой картины. Создатели сохранили основной каст, поэтому зрители снова увидят актеров в уже полюбившихся образах.
Основной каст выглядит так:
Синтия Эриво — Эльфаба, центральная героиня истории;
Ариана Гранде — Глинда, добрая волшебница;
Джонатан Бейли — Фиеро Тигелар, принц;
Джефф Голдблюм — Волшебник Оз, могущественный правитель, вокруг которого разворачиваются основные события;
Мишель Йео — Мадам Моррибль, влиятельная фигура при Волшебнике;
Итан Слейтер — Бок, помощник Нессарозы;
Марисса Боде — Нессароза Тропп, младшая сестра Эльфабы.
О чем будет фильм «Злая: Навсегда»
Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и скрывается в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает бороться за права животных и пытается раскрыть правду о Волшебнике.
Тем временем Глинда становится символом добра для всего Изумрудного города. Она живет во дворце и пользуется всеми преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибль Глинда выступает перед жителями Оз и заверяет их в стабильности при правлении Волшебника.
Глинда становится все более известной и готовится к свадьбе с Фиеро, но ее беспокоит тот факт, что их отношения с Эльфабой разорвались. Попытки примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь усиливает напряжение между героинями и углубляет их конфликт.
Как проходили съемки фильма «Злая: Навсегда»
Основные работы над фильмом начались в декабре 2022 года, но были временно приостановлены в июле 2023 года из-за забастовки актеров SAG-AFTRA. Позже кинопроизводство возобновилось и было завершено 26 января 2024 года.
Съемки проходили преимущественно в Англии, на студиях Sky Studios Elstree и Warner Bros. Studios Leavesden, а также в живописной деревне Айвинго в Бакингемшире. Для создания волшебного мира фильма команда построила масштабные декорации. Режиссер Джон М. Чу отмечал, что для полного погружения в атмосферу страны Оз было выращено около девяти миллионов тюльпанов. Также особенностью съемочного процесса стало то, что голоса актеров во время исполнения песен записывались вживую прямо на площадке.