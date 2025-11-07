Съемки проходили преимущественно в Англии, на студиях Sky Studios Elstree и Warner Bros. Studios Leavesden, а также в живописной деревне Айвинго в Бакингемшире. Для создания волшебного мира фильма команда построила масштабные декорации. Режиссер Джон М. Чу отмечал, что для полного погружения в атмосферу страны Оз было выращено около девяти миллионов тюльпанов. Также особенностью съемочного процесса стало то, что голоса актеров во время исполнения песен записывались вживую прямо на площадке.