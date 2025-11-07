Ричмонд
Объявлена программа фестиваля экранизаций «Читка 4.0»

Мероприятие пройдет с 10 по 11 ноября
Награда фестиваля «Читка»
Награда фестиваля «Читка»

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 4.0» представил конкурсную программу 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Смотр состоится 10—11 ноября в Москве и продемонстрирует новинки экранизаций кино и сериалов, а также представит новые литературные произведения, у которых есть потенциал воплощения на экране.

«В конкурсную программу вошли фильмы и сериалы с готовым девелопментом, которые находятся в поисках партнеров для реализации, а также проекты экранизаций на разных стадиях производства. Гостям и участникам фестиваля будут представлены эксклюзивные материалы будущих проектов, которые лично представят их создатели и актеры» — говорится в сообщении.

В рамках конкурса проектов в производстве будут представлены семь экранизаций, включая масштабную адаптацию повести Стругацких «Трудно быть богом» Дмитрия Тюрина с участием Сергея Безрукова и Федора Бондарчука, а также еще одна работа по произведениям Стругацких — фантастический триллер «Полдень» Клима Козинского с Юрием Колокольниковым и Юлией Снигирь. Также в конкурсе — фильм «Левша» по повести Лескова режиссера Владимира Беседина и приключенческий сериал «Радар», созданный по мотивам повести Александра Мирера «Главный полдень». Режиссером картины выступил Константин Смирнов.

Кадр из сериала «Трудно быть богом»
Кадр из сериала «Трудно быть богом»

Отдельный блок включает экранизации известных сказок: фильм «Буратино» Игоря Волошина, «Морозко» Эдуарда Бордукова и «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Гости фестиваля выберут самую ожидаемую экранизацию.

Конкурс проектов с готовым девелопментом представит восемь экранизаций, среди которых сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина и фэнтези «Тайны Чароводья» по серии Юлии Ивановой, юмористический семейный сериал «Воитель с Марса» по мотивам «Бунта пупсиков» Дмитрия Емеца, а также драмеди «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» по книге Ивана Бевза и приключенческий сериал «Солонго» по роману Евгения Рудашевского. Также будет представлена картина «Рахманинов» по книге Маргариты Мамич «Композитор тишины. Сергей Рахманинов» и проект «Воробьиная ночь» по мотивам поэмы грузинского писателя Важи Пшевалы «Гость и хозяин».

Кадр из фильма «Морозко»
Кадр из фильма «Морозко»

Жюри конкурса объявит победителя в номинации «Самый интересный проект в разработке». Кроме того, 10 ноября пройдет презентация фильма Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор» с эксклюзивными фрагментами и встречей с творческой группой. Участники смогут посетить лекции о съемках в регионах и развитии короткометражного кино. В кинотеатре «Иллюзион» зрители смогут бесплатно посмотреть несколько экранизаций, среди которых «Огниво» и «Танцуй, селедка!».

Литературный питчинг

На фестивале-форуме также представят книжные новинки с открытыми правами для экранизаций. В литературном питчинге примут участие свыше 15 издательств и авторов. Произведения презентуют представители издательств и авторы. Во время деловой программы форума состоятся дискуссии, в том числе об экранизации non-fiction и состоянии рынка онлайн-кинотеатров в России.