Объявлена программа фестиваля экранизаций «Читка 4.0»

Конкурс проектов с готовым девелопментом представит восемь экранизаций, среди которых сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина и фэнтези «Тайны Чароводья» по серии Юлии Ивановой, юмористический семейный сериал «Воитель с Марса» по мотивам «Бунта пупсиков» Дмитрия Емеца, а также драмеди «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» по книге Ивана Бевза и приключенческий сериал «Солонго» по роману Евгения Рудашевского. Также будет представлена картина «Рахманинов» по книге Маргариты Мамич «Композитор тишины. Сергей Рахманинов» и проект «Воробьиная ночь» по мотивам поэмы грузинского писателя Важи Пшевалы «Гость и хозяин».