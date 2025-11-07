Объявлена программа фестиваля экранизаций «Читка 4.0»

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 4.0» представил конкурсную программу 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Смотр состоится
«В конкурсную программу вошли фильмы и сериалы с готовым девелопментом, которые находятся в поисках партнеров для реализации, а также проекты экранизаций на разных стадиях производства. Гостям и участникам фестиваля будут представлены эксклюзивные материалы будущих проектов, которые лично представят их создатели и актеры» — говорится в сообщении.
В рамках конкурса проектов в производстве будут представлены семь экранизаций, включая масштабную адаптацию повести Стругацких «Трудно быть богом» Дмитрия Тюрина с участием Сергея Безрукова и Федора Бондарчука, а также еще одна работа по произведениям Стругацких — фантастический триллер «Полдень» Клима Козинского с Юрием Колокольниковым и Юлией Снигирь. Также в конкурсе — фильм «Левша» по повести Лескова режиссера Владимира Беседина и приключенческий сериал «Радар», созданный по мотивам повести Александра Мирера «Главный полдень». Режиссером картины выступил Константин Смирнов.
Отдельный блок включает экранизации известных сказок: фильм «Буратино» Игоря Волошина, «Морозко» Эдуарда Бордукова и «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Гости фестиваля выберут самую ожидаемую экранизацию.
Конкурс проектов с готовым девелопментом представит восемь экранизаций, среди которых сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина и фэнтези «Тайны Чароводья» по серии Юлии Ивановой, юмористический семейный сериал «Воитель с Марса» по мотивам «Бунта пупсиков» Дмитрия Емеца, а также драмеди «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» по книге Ивана Бевза и приключенческий сериал «Солонго» по роману Евгения Рудашевского. Также будет представлена картина «Рахманинов» по книге Маргариты Мамич «Композитор тишины. Сергей Рахманинов» и проект «Воробьиная ночь» по мотивам поэмы грузинского писателя Важи Пшевалы «Гость и хозяин».
Жюри конкурса объявит победителя в номинации «Самый интересный проект в разработке». Кроме того, 10 ноября пройдет презентация фильма Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор» с эксклюзивными фрагментами и встречей с творческой группой. Участники смогут посетить лекции о съемках в регионах и развитии короткометражного кино. В кинотеатре «Иллюзион» зрители смогут бесплатно посмотреть несколько экранизаций, среди которых «Огниво» и «Танцуй, селедка!».
Литературный питчинг
На фестивале-форуме также представят книжные новинки с открытыми правами для экранизаций. В литературном питчинге примут участие свыше 15 издательств и авторов. Произведения презентуют представители издательств и авторы. Во время деловой программы форума состоятся дискуссии, в том числе об экранизации non-fiction и состоянии рынка онлайн-кинотеатров в России.