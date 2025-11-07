Ева Лонгория сменила имидж. 50-летняя актриса отстригла длинные волосы и сделала прическу боб до плеч. Она показала поклонникам, как стилист Кен Пейвс отстригал ее волосы.
В кадре также появился и ее семилетний сын Сантьяго, который наблюдал за тем, как его мама меняет свой образ. Перед камерой Лонгория предстала в черном халате с декольте и золотой цепочкой с подвеской.
Стилист после стрижки уложил волосы звезды «Отчаянных домохозяек» в стиле 2000-х, сделав боковой пробор и придав волосам текстуру «русалочьих волн», которая подчеркнула ее мелирование медного оттенка.
Новый образ Лонгории напомнил поклонникам ее героиню Габриэль в «Отчаянных домохозяйках», у которой была похожая стрижка.
«Вау, какая ты красивая», «Ты выглядишь великолепно», «Вам очень идет», «Габи вернулась», «Очень нравится ваша новая прическа», «Как всегда, выглядишь потрясающе», «Есть ли что-то, что вам может не подходить? Думаю, что нет», «Так красиво», «Габриэль, ты выглядишь очаровательно», — писали поклонники.
В последний раз Лонгория делала боб в 2023 году. В октябре 2025-го актриса тоже укоротила свои волосы. В новом образе она появилась на гала-концерте Музея Академии в Лос-Анджелесе, который состоялся 18 октября.
Ранее Ева Лонгория вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте.