Звезда «Сладкой жизни» улетела с семьей из России

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова улетела с семьей из России. Актриса сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что отдыхает с мужем и сыном в Стамбуле в компании друзей, которые помогают им присматривать за ребенком.

Знаменитость в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что после этого у нее начались сильные панические атаки. Звезда не могла уходить далеко от дома с ребенком или ездить в лифте. Артистка обратилась за помощью к врачу, но выписанные успокоительные не помогли справиться с проблемой. Знаменитости потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни с помощью психотерапии. Она отмечала, что научилась жить со своей тревожностью.

Ранее звезда «Сладкой жизни» рассказала о своем похудении.