Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тимоти Шаламе признался, что готов стать отцом

Актер рассказал, что идея завести детей «в планах» в будущем
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

29-летний Тимоти Шаламе, который с 2023 года состоит в отношениях с бизнесвумен и матерью двоих детей Кайли Дженнер, дал новое интервью. Актер рассказал о своем будущем — в частности, о том, собирается ли стать отцом. Шаламе признался, что идея завести детей «в планах» в будущем. Он вспомнил важный момент, когда понял, что отцовство — это то, что он действительно хотел бы испытать.

Тимоти вспомнил, как звезда, имя которой он не назвал, «хвасталась тем, что у нее нет детей, и тем, сколько времени это дает им с партнером для других дел». Артист рассказал, что они с другом в тот момент переглянулись и подумали: «Ничего себе. Боже мой! Как же это мрачно».

Именно тогда Шаламе понял, что ни за что не хотел бы оказаться в такой ситуации, а перспектива семьи его скорее привлекает, чем отталкивает. Звезда «Вонки» также отметил, что несколько режиссеров, с которыми он работал в прошлом, включая Дени Вильнева («Дюна»), успешно совмещают семейную жизнь и насыщенную карьеру, что его очень вдохновляет.

«Чтобы быть великим, не обязательно быть эгоистом. И я знаю это наверняка, потому что работал с невероятными режиссерами, которые глубоко погружены в свою семейную жизнь», — отметил Тимоти.

Ранее Тимоти Шаламе вышел на публику с сумкой за $15 тысяч.