Тимоти Шаламе признался, что готов стать отцом

Тимоти вспомнил, как звезда, имя которой он не назвал, «хвасталась тем, что у нее нет детей, и тем, сколько времени это дает им с партнером для других дел». Артист рассказал, что они с другом в тот момент переглянулись и подумали: «Ничего себе. Боже мой! Как же это мрачно».