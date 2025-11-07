Тимоти Шаламе признался, что готов стать отцом

29-летний Тимоти Шаламе, который с 2023 года состоит в отношениях с бизнесвумен и матерью двоих детей Кайли Дженнер, дал новое интервью. Актер рассказал о своем будущем — в частности, о том, собирается ли стать отцом. Шаламе признался, что идея завести детей «в планах» в будущем. Он вспомнил важный момент, когда понял, что отцовство — это то, что он действительно хотел бы испытать.
Тимоти вспомнил, как звезда, имя которой он не назвал, «хвасталась тем, что у нее нет детей, и тем, сколько времени это дает им с партнером для других дел». Артист рассказал, что они с другом в тот момент переглянулись и подумали: «Ничего себе. Боже мой! Как же это мрачно».
Именно тогда Шаламе понял, что ни за что не хотел бы оказаться в такой ситуации, а перспектива семьи его скорее привлекает, чем отталкивает. Звезда «Вонки» также отметил, что несколько режиссеров, с которыми он работал в прошлом, включая Дени Вильнева («Дюна»), успешно совмещают семейную жизнь и насыщенную карьеру, что его очень вдохновляет.
«Чтобы быть великим, не обязательно быть эгоистом. И я знаю это наверняка, потому что работал с невероятными режиссерами, которые глубоко погружены в свою семейную жизнь», — отметил Тимоти.
