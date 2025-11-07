Ричмонд
Звезда «Счастливы вместе» и «Букиных» объяснила уход из проекта

Актриса Дарья Сагалова заявила, что ей было тяжело уходить из сериала
Виктор Логинов, Дарья Сагалова
Виктор Логинов, Дарья СагаловаИсточник: кадр из сериала «Счастливы вместе»

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериалах «Счастливы вместе» и «Букины», объяснила свой уход из проекта. Интервью с ней публикует портал Леди Mail.

Знаменитость отказалась сниматься во втором сезоне «Букиных», несмотря на то, что это решение, по ее словам, далось тяжело.

«Я его долго “перебаливала” и даже была какое-то время в депрессии… Потому что впервые на своем опыте прочувствовала значение выражения “уходить, любя”», — поделилась артистка.

Она назвала себя «не самым удобным артистом», подчеркнув, что с ее мнением надо считаться, а также обсуждать сценарий.

«Что зачастую сильным мира кино не особо-то нравится… И я их в этом очень понимаю и не сужу, и как работодатель сама, наверное, даже поддерживаю», — добавила актриса.

Ранее Дарья Сагалова прокомментировала слухи об алкогольной зависимости у ее коллеги по сериалу Юлии Захаровой.