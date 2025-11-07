Ричмонд
Асмус пожаловалась, что ей не удалось погулять по Стамбулу из-за графика съемок

Актриса снималась в Турции в третьей части комедии «Холоп»

Кристина Асмус приехала в Турцию на съемки фильма «Холоп 3». В своем блоге она разместила видео, которое сняла во время поездки по турецкому серпантину. 37-летняя актриса ехала в автобусе и слушала турецкого исполнителя Таркана.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Звезда «Райцентра» призналась, что давно мечтала побывать в Стамбуле. Ее желание исполнилось благодаря тому, что в этом городе проходили съемки некоторых сцен продолжения «Холопа».

«Подготовилась я основательно, расписала громадную программу и рейтинг посещения. График, конечно, сумасшедший, но выходные все ж наблюдались. И вот в ближайший еду на примерку костюма для кино. Юбка оказалась велика, так как я сильно похудела. Говорю девчонкам: “Миленькие, когда в Стамбул полетим, можете, пожалуйста, мне эту юбку ушить?” А они мне: “Кристин, мы уже в Стамбуле”», — рассказала актриса.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Она призналась, что так и не успела погулять по городу и посмотреть достопримечательности, потому что постоянно была на съемках. Асмус отметила, что постарается вернуться, чтобы все наверстать.

«В общем, то был сказ про то, как я любовалась городом, в котором, наконец, побывала. Выезжали из отеля — ночь, приезжали — ночь. Целый день снимали в павильоне, окромя машины и актерского вагончика и не видела-то ничего. Окай, придется вернуться. Говорят, в Стамбуле красиво», — пожаловалась звезда.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

По сюжету фильма «Холоп 3», Гриша (Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I.

Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.

Ранее Кристина Асмус рассказала о своих порезах и ссадинах на съемках «Холопа 3». 