Кристина Асмус приехала в Турцию на съемки фильма «Холоп 3». В своем блоге она разместила видео, которое сняла во время поездки по турецкому серпантину. 37-летняя актриса ехала в автобусе и слушала турецкого исполнителя Таркана.
«Подготовилась я основательно, расписала громадную программу и рейтинг посещения. График, конечно, сумасшедший, но выходные все ж наблюдались. И вот в ближайший еду на примерку костюма для кино. Юбка оказалась велика, так как я сильно похудела. Говорю девчонкам: “Миленькие, когда в Стамбул полетим, можете, пожалуйста, мне эту юбку ушить?” А они мне: “Кристин, мы уже в Стамбуле”», — рассказала актриса.
Она призналась, что так и не успела погулять по городу и посмотреть достопримечательности, потому что постоянно была на съемках. Асмус отметила, что постарается вернуться, чтобы все наверстать.
«В общем, то был сказ про то, как я любовалась городом, в котором, наконец, побывала. Выезжали из отеля — ночь, приезжали — ночь. Целый день снимали в павильоне, окромя машины и актерского вагончика и не видела-то ничего. Окай, придется вернуться. Говорят, в Стамбуле красиво», — пожаловалась звезда.
По сюжету фильма «Холоп 3», Гриша (Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I.
Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.
Ранее Кристина Асмус рассказала о своих порезах и ссадинах на съемках «Холопа 3».