Звезда «Метода Фрейда» показала редкое фото сына-подростка в день его 16-летия

Актриса Елена Николаева снялась с 16-летним сыном

Актриса Елена Николаева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с сыном-подростком, который стал выше нее ростом. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса поздравила Артемия с днем рождения и показала, как он изменился и повзрослел.

Елена Николаева с сыном / фото: соцсети
Елена Николаева с сыном / фото: соцсети

«Ты родился 16 лет назад, лежал снег. Люблю», — написала артистка.

У знаменитости двое детей. Она родила первенца от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появилась дочь Вероника. В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже артистка призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.

Ранее Елена Николаева снялась на руках у сына.