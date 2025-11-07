Звезда «Метода Фрейда» показала редкое фото сына-подростка в день его 16-летия

У знаменитости двое детей. Она родила первенца от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появилась дочь Вероника. В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже артистка призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.