Многие привыкли видеть Меган Маркл в образе умной и обаятельной Рейчел Зейн из юридического сериала «Форс-мажоры», но ее актерская биография гораздо шире. До всемирной известности Меган прошла путь от малозаметных камео до ролей, где ей удавалось продемонстрировать не только внешнюю привлекательность, но и драматический талант. Рассказываем про пять картин, которые помогли актрисе заявить о себе и стали важными ступенями ее кинокарьеры.
«Как найти мужа»
Романтическая комедия «Как найти мужа» стала одним из первых проектов, где Меган Маркл получила заметную роль. Фильм снят в форме почти документального пособия для молодых людей, которые ищут любовь и приключения в большом городе. Лента, полная самоиронии и легких шуток, исследует вечеринки, свидания и правила современных знакомств.
Меган сыграла очаровательную девушку Касандру, для которой вечеринка становится моментом откровений и приводит к неожиданным решениям. Ее героиня умная, независимая, но немного наивная, и именно это сочетание позволило Маркл показать свой шарм. Картина не стала громким хитом, но критики отметили, что Меган уверенно держится в кадре и не теряется даже на фоне более опытных партнеров.
«Помни меня»
В драме «Помни меня» с Робертом Паттинсоном в главной роли Меган Маркл исполнила эпизодическую, но яркую роль официантки по имени Меган, которая появляется в начале фильма. Несмотря на небольшое экранное время, сцена запомнилась зрителям благодаря естественности актрисы и легкому обаянию, которое стало ее визитной карточкой.
Фильм рассказывает о любви двух молодых людей, переживших утраты и пытающихся найти смысл жизни. Маркл появилась в проекте в окружении звезд — кроме Паттинсона в ленте снялись Эмили де Рэвин, Пирс Броснан и Крис Купер. Для актрисы участие в картине стало важным этапом в карьере: съемки в крупной студийной драме помогли ей закрепиться в Голливуде и открыть двери к новым проектам.
«Несносные боссы»
Криминальная комедия «Несносные боссы» с Дженнифер Энистон, Джейсоном Бейтманом и Джейсоном Судейкисом собрала целую плеяду звезд. Хотя роль Меган Маркл здесь совсем небольшая, ее появление не осталось незамеченным. Она сыграла эпизодическую героиню — официантку в кафе, где герои обсуждают свои несчастья и план мести начальству.
Несмотря на короткую сцену, зрители отметили ее уверенную игру и легкость в общении с партнерами. Впоследствии режиссер фильма Сет Гордон вспоминал, что Маркл была профессиональной, собранной и всегда приходила на площадку идеально подготовленной. Этот эпизод стал еще одной демонстрацией того, как актриса умела привлекать внимание даже в коротких появлениях на экране.
«Когда летят искры»
В телефильме «Когда летят искры» от канала Hallmark Меган Маркл сыграла одну из первых своих главных ролей. Картина рассказывает о молодой журналистке Эми, которая возвращается в родной город, чтобы написать репортаж о праздновании Дня независимости. Там она встречает свою первую любовь, и между ними вновь вспыхивают чувства, хотя мужчина уже помолвлен с ее лучшей подругой.
Проект был снят по классическим канонам романтических фильмов Hallmark: уютная атмосфера, искренние эмоции, красивые пейзажи. Для Маркл это была возможность проявить себя как ведущую актрису, несущую на себе весь сюжет. Ее героиня получилась теплой, человечной и живой. Именно благодаря этой роли Меган начала чаще получать приглашения на кастинги в проекты уровня «Форс-мажоров».
«Анти-социальный»
В британском криминальном триллере «Анти-социальный» Меган Маркл исполнила одну из главных ролей — роль девушки по имени Кирстен, которая встречается с главным героем. Сюжет рассказывает о двух братьях: один зарабатывает на жизнь уличным искусством, другой — ограблениями ювелирных магазинов. Когда преступная деятельность приводит к трагическим последствиям, отношения между ними рушатся, и жизнь героев выходит из-под контроля.
Роль Меган в этом фильме стала для нее попыткой выйти за рамки романтических образов и попробовать себя в более мрачном и динамичном жанре. Она убедительно передала эмоции героини, терзавшейся любовью и страхом, а критики отметили, что в ней чувствуется зрелость и внутренний стержень. Хотя фильм не получил широкой известности, участие в нем стало финальной точкой в актерской карьере Маркл — вскоре после этого она начала отношения с принцем Гарри, и ее жизнь кардинально изменилась.