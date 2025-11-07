Роль Меган в этом фильме стала для нее попыткой выйти за рамки романтических образов и попробовать себя в более мрачном и динамичном жанре. Она убедительно передала эмоции героини, терзавшейся любовью и страхом, а критики отметили, что в ней чувствуется зрелость и внутренний стержень. Хотя фильм не получил широкой известности, участие в нем стало финальной точкой в актерской карьере Маркл — вскоре после этого она начала отношения с принцем Гарри, и ее жизнь кардинально изменилась.