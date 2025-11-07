Ричмонд
Звезду «Большой маленькой лжи» раскритиковали за худобу и «халат» вместо платья

Актриса Риз Уизерспун вышла на публику в цветочном платье

Звезду сериала «Большая маленькая ложь», актриса Риз Уизерспун вышла на публику в цветочном платье. Об этом сообщает PageSix.

Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Reuters

49-летняя знаменитость посетила премию журнала Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025. Для выхода актриса предпочла платье с цветочным принтом от Givenchy. Однако поклонники раскритиковали ее за худобу и «халат» вместо платья.

12 июля папарацци подловили звезду и ее 57-летнего возлюбленного Оливера Хаармана, когда они катались на яхте в Сен-Тропе. Влюбленные плавали, целовались и обнимали друг друга. Голливудскую актрису засняли в белом слитном купальнике, а ее бойфренда — в синих плавательных шортах. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

Ранее Риз Уизерспун рассказала об отношениях Дженнифер Энистон с Брэдом Питтом.