Кинокартина «Весна на Заречной улице» открыла дорогу целому поколению молодых актеров. Впервые на экране появились будущие звезды советского кино: Юрий Белов, Николай Рыбников, Геннадий Юхтин и многие другие. Фильм вышел на экраны в 1956 году, а его режиссерами стали Феликс Миронер и Марлен Хуциев. История о первой любви, дружбе и поиске своего места в жизни быстро завоевала сердца зрителей и стала настоящей классикой советского кинематографа.
В статье расскажем о ключевых локациях, где проходили съемки фильма, а также поделимся интересными фактами о создании картины. Вы узнаете, какие места сохранились до сих пор и можно ли их посетить, чтобы погрузиться в атмосферу советской эпохи.
Локации, где снимали фильм «Весна на Заречной улице»
«Весна на Заречной улице» — это необыкновенная история первой любви. Татьяна, юная выпускница педагогического университета, приезжает в небольшой рабочий поселок, чтобы преподавать литературу в вечерней школе. С первого дня на нее обращает внимание местный весельчак и рубаха-парень Сашка Савченко. Молодой, красивый и уверенный в себе, он привык, что женщины поддаются его обаянию. Но в этот раз Сашу ждет холодная встреча, которая задевает его самолюбие и одновременно предвещает сильное, волнующее чувство, способное изменить его жизнь.
Большинство сцен фильма были отсняты в городе Запорожье. Далее мы рассмотрим каждую локацию, где снимали знаменитую классику советского кино, и расскажем о том, что можно увидеть там сегодня.
Завод «Запорожсталь» и промышленные зоны правобережья Запорожья
Мир рабочего поселка, который мы видим в фильме, с его заводскими цехами и суровыми буднями сталеваров, был снят на территории «Запорожстали» и соседних промышленных зон. Здесь снимали сцены с Сашкой Савченко в рабочей одежде — молодой герой впервые столкнулся с трудовой рутиной и ответственностью. Для актеров съемки на заводе были настоящим испытанием. Николай Рыбников, исполнявший роль Сашки, работал подручным сталевара и проводил у мартеновских печей по несколько часов в день, чтобы его образ выглядел естественно и достоверно.
Сегодня заводские территории продолжают функционировать, поэтому попасть внутрь туристам практически невозможно. Но, прогуливаясь по прилегающим улицам, можно разглядеть знакомые силуэты цехов и ощутить атмосферу, которую в середине 1950-х смог передать фильм.
Дворец культуры
Одна из самых запоминающихся сцен «Весны на Заречной улице» разворачивается в танцевальном зале Дворца культуры, где Татьяна и Саша участвуют в коллективном мероприятии, которое становится переломным моментом в их отношениях. В реальности съемки этой части фильма проходили во Дворце культуры алюминиевого завода, известном в советский период как ДК имени Кирова.
Архитектура здания и просторный зал идеально подошли для съемочной группы: широкое фойе с колоннами и большой зрительный зал создавали ощущение отдыха после смены, а внешние фасады здания выглядели реалистично для послевоенного промышленного города.
Дворец культуры сохранился до наших дней, хотя его облик претерпел изменения: колонны перекрашены, фасад обновлен, а часть интерьеров переоборудована. Тем не менее любители кино могут прогуляться по территории и попробовать сопоставить современные ракурсы с кадрами фильма.
Сквер по улице Леонова (Запорожье)
Здесь были сняты кадры прогулок героев. Зеленые дорожки, деревья и уютная зона отдыха создавали идеальный фон для того, чтобы показать первые шаги молодой любви.
Со временем сквер изменился: были обновлены лавочки, забор и освещение, добавлены декоративные элементы. В 2015 году местные общественники благоустроили территорию: покрасили скамейки, привели в порядок пешеходные зоны, убрали старые деревья.
Интересные факты о съемках фильма «Весна на Заречной улице»
Создание фильма «Весна на Заречной улице» сопровождалось множеством забавных, а порой и удивительных историй, которые до сих пор вызывают улыбку у поклонников картины. Ниже расскажем о некоторых из них.
Для съемок зимних эпизодов нужен был снег, которого в Запорожье не оказалось. Режиссеры отправил съемочную группу в Москву и Новосибирск, чтобы снять снежные улицы. По иронии судьбы на следующий день после отъезда группы в Запорожье начался обильный снегопад. Чтобы создать эффект метели, в парке сгребли весь снег и с помощью лопат подбрасывали его на вращающийся винт специально пригнанного самолета-кукурузника.
Николай Рыбников не сразу был утвержден на роль Саши Савченко — директор картины сначала хотел другого актера. На защиту Рыбникова встал Марлен Хуциев, у которого он снимался в дипломной работе, и настоял на повторных пробах.
Для съемок сцены в цеху «Запорожстали» не хватало освещения. Тогда Марлен Хуциев договорился со сталеварами, чтобы они открыли створки печей буквально на пару минут, чтобы получить нужный свет.
На съемках фильма возник роман между Ниной Ивановой (сыграла Татьяну Левченко) и оператором Радомиром Василевским. Позднее создатели картины шутили, что Татьяна Сергеевна выглядела так красиво на экране, потому что камера «смотрела на нее влюбленными глазами» Василевского.
После выхода фильма на экраны среди девушек вошли в моду кудри, особенно все хотели повторить знаменитый завиток у виска Татьяны Сергеевны, который называли «локоном страсти».