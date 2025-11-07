Мир рабочего поселка, который мы видим в фильме, с его заводскими цехами и суровыми буднями сталеваров, был снят на территории «Запорожстали» и соседних промышленных зон. Здесь снимали сцены с Сашкой Савченко в рабочей одежде — молодой герой впервые столкнулся с трудовой рутиной и ответственностью. Для актеров съемки на заводе были настоящим испытанием. Николай Рыбников, исполнявший роль Сашки, работал подручным сталевара и проводил у мартеновских печей по несколько часов в день, чтобы его образ выглядел естественно и достоверно.