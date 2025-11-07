Паулина Андреева стала героиней нового выпуска журнала «Собака.ru». В интервью 37-летняя актриса рассказала о своих страхах.
Она отметила, что, как и любой человек, чего-то боится в жизни. Однако звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» старается бороться со страхами и всегда двигаться вперед.
«Кто ничего не боится, у того, наверное, плохая фантазия. Я из тех, кто боится, но делает. Поначалу все новое кажется сложным. Но я жадина в том отношении, что мне очень интересно жить. И будет печально, если из-за страха я не познаю разнообразного классного опыта. Нет времени бояться — вперед, вперед, вперед! Я, как и Алиса по Зазеркалью, путешествую по этому миру не то чтобы смело, но аккуратно», — призналась Андреева.
Она также отметила, что не бывает роста без боли. Актриса советует принимать неизбежность этого процесса, благодаря чему происходит некое облегчение.
«Никому не нравится рост через усилие, потому что хочется удовольствий, развлечений, всегда быть на гребне волны. Но природа волны — движение вверх и вниз, сопротивляться ей бесполезно. Что-то кажется в какой-то момент неприятным и даже трагичным, но только потом становится понятно, насколько это глобально было нужным», — считает звезда сериала «Оттепель».
Она подчеркнула, что люди часто пытаются сбежать от боли и заглушить свои чувства. По ее мнению, из-за этого им еще труднее. Сама актриса пока до конца не научилась расслабляться и принимать боль.
«Я пока еще не могу полностью расслабиться и перестать сопротивляться, но все же пью пузырек с надписью “Проживи меня!”. Когда имеешь смелость заглянуть в свой внутренний кошмар, в нем начинаешь ориентироваться, тогда и перестаешь сжиматься и просто кометой выстреливаешь на новый уровень. Ведь держать напряжение в себе — дико энергозатратно», — уверяет артистка.
