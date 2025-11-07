«Кто ничего не боится, у того, наверное, плохая фантазия. Я из тех, кто боится, но делает. Поначалу все новое кажется сложным. Но я жадина в том отношении, что мне очень интересно жить. И будет печально, если из-за страха я не познаю разнообразного классного опыта. Нет времени бояться — вперед, вперед, вперед! Я, как и Алиса по Зазеркалью, путешествую по этому миру не то чтобы смело, но аккуратно», — призналась Андреева.