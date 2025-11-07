Ричмонд
Паулина Андреева высказалась о своих страхах: «Я из тех, кто боится, но делает»

Актриса рассказала, как борется со своими страхами
Паулина Андреева на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Паулина Андреева стала героиней нового выпуска журнала «Собака.ru». В интервью 37-летняя актриса рассказала о своих страхах.

Она отметила, что, как и любой человек, чего-то боится в жизни. Однако звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» старается бороться со страхами и всегда двигаться вперед.

«Кто ничего не боится, у того, наверное, плохая фантазия. Я из тех, кто боится, но делает. Поначалу все новое кажется сложным. Но я жадина в том отношении, что мне очень интересно жить. И будет печально, если из-за страха я не познаю разнообразного классного опыта. Нет времени бояться — вперед, вперед, вперед! Я, как и Алиса по Зазеркалью, путешествую по этому миру не то чтобы смело, но аккуратно», — призналась Андреева.

Она также отметила, что не бывает роста без боли. Актриса советует принимать неизбежность этого процесса, благодаря чему происходит некое облегчение.

Паулина Андреева на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
«Никому не нравится рост через усилие, по­тому что хочется удовольствий, развлечений, всегда быть на гребне волны. Но при­рода волны — движение вверх и вниз, сопротивляться ей бесполезно. Что-то кажется в какой-то момент неприятным и даже трагичным, но только потом становится понятно, насколько это глобально было нужным», — считает звезда сериала «Оттепель».

Она подчеркнула, что люди часто пытаются сбежать от боли и заглушить свои чувства. По ее мнению, из-за этого им еще труднее. Сама актриса пока до конца не научилась расслабляться и принимать боль.

«Я пока еще не могу полностью расслабиться и перестать сопротивляться, но все же пью пузырек с надписью “Проживи меня!”. Когда имеешь смелость заглянуть в свой внутренний кошмар, в нем начинаешь ориентироваться, тогда и перестаешь сжиматься и просто кометой выстреливаешь на новый уровень. Ведь держать напряжение в себе — дико энергозатратно», — уверяет артистка.

Ранее Паулина Андреева высказалась о переменах в жизни. 