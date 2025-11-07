Елизавета Боярская рассказала о съемках в сериале «Тоннель». В остросюжетном триллере актриса играет честную и справедливую сотрудницу таможни, живущую в небольшом городке на границе с Финляндией. Но ее героиню вынуждают поступиться принципами и втягивают в преступные разборки.
По словам Боярской, сниматься зимой было нелегко.
«Мне приходилось ползать по колено в снегу, очень сильно мерзнуть и промокать, но группа в это время страдала не меньше. Все переминались с ноги на ногу и всем было холодно», — поделилась артистка.
Однако самым сложным испытанием для 39-летней актрисы оказался не холод, а изучение финского языка.
«Не могу сказать, что у меня было много сцен на финском, но они были. Сейчас кажется, что учила я их бесконечно, ведь финский язык очень сложный. Я хорошо знаю немецкий, английский, но финский не похож ни на что, он относится к финно-угорской группе языков, которая сильно отличается от всех других групп. Поэтому я все равно что китайский учила. Но мне было важно, чтобы я это сделала хорошо, поэтому я действительно зубрила сцены на финском и тренировалась с коучем. Вот это были самые нервные и самые сложные моменты съемок», — рассказала Боярская.
Режиссер «Тоннеля» Флюза Фархшатова отмечает, что Елизавета Боярская знала все свои сцены на финском безупречно, так как начала их учить за два месяца до начала съемок.
«Большая актриса, умная, бесстрашная, отдающая профессии всю себя без остатка, с такой высокой профессиональной культурой, которая стала камертоном отношения к работе всех вокруг себя», — добавила постановщица.
Сериал «Тоннель» рассказывает про таможенницу с безупречной репутацией Светлану Суворову. Но однажды финская мафия начинает угрожать ее мужу, и Суворовой приходится решать: оставаться кристально честной или спасти близкого человека?
В актерский состав проекта вошли также Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина.
Премьера «Тоннеля» состоится на онлайн-платформе Kion в 2025 году. Затем сериал покажут в эфире НТВ.