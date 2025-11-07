«Не могу сказать, что у меня было много сцен на финском, но они были. Сейчас кажется, что учила я их бесконечно, ведь финский язык очень сложный. Я хорошо знаю немецкий, английский, но финский не похож ни на что, он относится к финно-угорской группе языков, которая сильно отличается от всех других групп. Поэтому я все равно что китайский учила. Но мне было важно, чтобы я это сделала хорошо, поэтому я действительно зубрила сцены на финском и тренировалась с коучем. Вот это были самые нервные и самые сложные моменты съемок», — рассказала Боярская.