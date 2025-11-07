Международный фонд Legacy of War Foundation, который сотрудничает с ЛГБТ-сообществом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оплатил приезд Анджелины Джоли на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.