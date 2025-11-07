Международный фонд Legacy of War Foundation, который сотрудничает с ЛГБТ-сообществом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оплатил приезд Анджелины Джоли на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.
В опубликованном пресс-релизе отмечается, что Джоли посетила Николаев и Херсон за счет фонда.
«Анджелина посетила Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation. Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, за поддержку в ходе визита», — сообщается в документе.
Известно, что после поездки звезды Голливуда в Херсон ей также предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России.