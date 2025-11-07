Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен спонсор приезда Анджелины Джоли на Украину

Приезд Анджелины Джоли на Украину спонсировал фонд Legacy of War Foundation
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Международный фонд Legacy of War Foundation, который сотрудничает с ЛГБТ-сообществом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оплатил приезд Анджелины Джоли на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

В опубликованном пресс-релизе отмечается, что Джоли посетила Николаев и Херсон за счет фонда.

«Анджелина посетила Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation. Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, за поддержку в ходе визита», — сообщается в документе.

Известно, что после поездки звезды Голливуда в Херсон ей также предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России.