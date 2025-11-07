Ричмонд
Страдающего деменцией Брюса Уиллиса сфотографировали на прогулке

Портал TMZ опубликовал новые фото страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Папарацци сделали новые фотографии тяжелобольного актера Брюса Уиллиса. Соответствующие кадры опубликовал портал TMZ.

Брюс Уиллис, фото: соцсети
Брюс Уиллис, фото: соцсети
Брюс Уиллис, фото: соцсети
Брюс Уиллис, фото: соцсети

Артиста, страдающего деменцией, сфотографировали во время прогулки на пляже. Он был одет в серую футболку, белые кроссовки и светло-коричневые брюки, на нем также были солнцезащитные очки и бейсболка. При этом на кадрах актер улыбается.

Журналисты портала отметили, что звезда Голливуда «выглядит замечательно».

«Брюс, похоже, процветает, несмотря на поставленный ему в 2023 году диагноз», — говорится в материале.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса назвала первый признак болезни актера.