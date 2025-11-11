Да, конечно, читала, мне тоже это было интересно. Но у нас история происходит в наше время, нам нужно было как-то ее немножко оживить. Конечно, совсем отделить ее от фольклора невозможно, да и не нужно. Но необходимо было интегрировать ее в нынешнее время, сделать понятной человеку сейчас. И особенно ребенку — так как у нас все-таки детское кино. Да, она действительно страж между мирами, и в этот мир она попадает из магического, привносит что-то свое оттуда, замешивает с чем-то здесь, в настоящем, и в итоге мы получаем совершенно новое произведение.