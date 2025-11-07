Фильм «Прозрачные земли» примет участие в крупнейшем в Индии кинофестивале

Фестиваль в Гоа начнется 20 ноября и продлится до 28 ноября. В этом году он проводится уже в 56-й раз. На смотре будет продемонстрировано более 240 фильмов из 81 страны, состоятся 13 мировых премьер, пять международных премьер и 44 азиатские премьеры, сообщили представители фестиваля.