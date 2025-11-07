В московском метро запустили поезд в честь 80-летия Михалкова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный жизни и творчеству народного артиста РСФСР режиссера Никиты Михалкова, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, передает корреспондент ТАСС.
Запуск приурочен к 80-летию со дня рождения Михалкова: свой юбилей народный артист отметил 21 октября. Головные вагоны украшает надпись: «Никите Михалкову — 80!».
В составе поезда — 10 тематических вагонов, которые знакомят пассажиров с разными периодами творчества мастера. Нашли отражение в проекте не только режиссерские киноработы Михалкова: экспозиция поезда рассказывает также о его актерском опыте, театральной и журналистской деятельности.
Так, оформление головных вагонов поезда посвящено авторской программе народного артиста «БесогонТВ» и истории создания его знаменитого спектакля «12», который зародился еще в годы учебы Михалкова в Театральном институте им. Бориса Щукина. Сегодня постановка по-прежнему играется в «Мастерской “12” под руководством юбиляра и неизменно собирает аншлаги.
Особое место в экспозиции состава отведено спектаклю Михалкова «Перед рассветом», в основу которого легли девять сцен из произведения немецкого драматурга XX века Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Премьера постановки состоялась в июне 2025 года. Кроме того, пассажиры смогут узнать про особенности создания фильмов «Жестокий романс», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Очи черные» и других.
Отдельные вагоны посвящены Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, театральному циклу «Метаморфозы» и ленте «Утомленные солнцем», удостоенной не только Гран-при Каннского фестиваля, но и премии «Оскар» — за лучший фильм на иностранном языке.
Поезд оформлен в приглушенных тонах с преобладанием белого, серого и черного цветов. Как снаружи, так и на внутренних стенах вагонов, собраны цитаты таких авторов, как Брехт, Федор Достоевский, Антон Чехов, Иван Бунин и многих других, включая самого Михалкова. Как рассказали ТАСС в пресс-службе проекта, предполагается, что поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.
О Михалкове
Михалков — Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», автор и ведущий программы «БесогонТВ», инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как «Сибириада», «Собака Баскервилей» (цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Жмурки» и других.
Среди режиссерских работ Никиты Михалкова порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Одна из лент, драма «Утомленные солнцем», в 1995 году была удостоена премии «Оскар».