СМИ: Лариса Гузеева устроила конфликт в аэропорту Тбилиси

По словам очевидцев, 66-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» приехала в аэропорт с дочерью и маленьким внуком, чтобы вернуться в Москву. На стойке регистрации якобы выяснилось, что желаемые ею места уже заняты, из-за чего и произошел конфликт.