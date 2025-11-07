СМИ: Лариса Гузеева устроила конфликт в аэропорту Тбилиси

Телеведущая Лариса Гузеева вспылила в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, 66-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» приехала в аэропорт с дочерью и маленьким внуком, чтобы вернуться в Москву. На стойке регистрации якобы выяснилось, что желаемые ею места уже заняты, из-за чего и произошел конфликт.
Через 10 минут попыток разобраться в ситуации, утверждают очевидцы, актриса выругалась и ушла на посадку. Уточняется, что в итоге знаменитость посадили на другие места бизнес-класса.
Ранее Лариса Гузеева пожаловалась на беспринципных людей на фоне скандала с Кудрявцевой.