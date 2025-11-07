Анна Пересильд поддержала своего возлюбленного Ваню Дмитриенко на его первом стадионном концерте. 20-летний артист накануне собрал полный зал в «Мегаспорте».
На шоу 16-летняя актриса пришла со своей младшей сестрой Марией. Они смотрели концерт из вип-ложи. Позже звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» вышла на сцену, чтобы исполнить вместе с возлюбленным их новую песню «Силуэт».
Пересильд надела черный топ с декольте, белую мини-юбку, туфли на каблуках и длинные полупрозрачные перчатки. Перед тем, как она вышла на сцену, Дмитриенко трогательно обратился к ней.
«Я вообще каждый день ее жду. Хочется сказать, что я, честно, безумно счастлив, что эта музыка родилась, эти стихи появились. И она, наверное, иногда даже сама не понимает, насколько она к этому причастна, а я очень люблю ей об этом говорить. Сейчас будет песня, которую мы планировали очень давно, но все никак не могли найти почву для того, чтобы она появилась. Я хочу, чтобы вы встретили ее с большой любовью, с большой радостью. Талантливейшего человека. Человека, который по крайней мере вдохновляет меня — а это значит, вдохновляет многих здесь. Аня Пересильд!» — высказался Дмитриенко.
В беседе с журналистами он добавил, что актриса уже давно хотела петь этот трек вместе с ним на его сольных выступлениях. Однако артист настоял на том, чтобы они исполнили эту песню именно на его большом стадионном концерте в «Мегаспорте».
После выступления Пересильд пообщалась с журналистами и рассказала, что у нее прекрасные ощущения после выхода на сцену. Она отметила, что у ее возлюбленного потрясающая аудитория, которая отдает энергию. Юная актриса также призналась, что перед выходом на сцену очень переживала.
«У меня заболел живот. У меня заболело все сразу. Я, когда вышла на сцену, просто почувствовала какую-то невероятную энергию. Меня отпустило моментально. Я вот насладилась этим процессом, этим выступлением. Это было потрясающе. Я надолго запомню это ощущение, которое я испытала», — цитирует актрису «Муз-ТВ».
Напомним, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко недавно перестали скрывать свой роман. Слухи об их отношениях стали появляться еще в начале 2025 года после того, как они сыграли влюбленных в клипе исполнителя на песню «Цветаева», а затем стали часто выходить вместе в свет.
Ранее Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд заметили вместе на отдыхе на Шри-Ланке.