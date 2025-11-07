Турецкая актриса Ханде Эрчел в откровенном образе прошлась по улице

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном образе прошлась по улице. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда сериала «Постучись в мою дверь», включенная в список самых красивых актрис 2025 года, предстала на снимках в прозрачном платье из кружева.
Поверх него артистка надела черную кожаную куртку. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, завершив образ объемной укладкой с распущенными волосами.
Ранее Ханде Эрчел в атласном бюстгальтере снялась на постели.