Турецкая актриса Ханде Эрчел в откровенном образе прошлась по улице

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» показала откровенное фото в личном блоге
Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном образе прошлась по улице. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», включенная в список самых красивых актрис 2025 года, предстала на снимках в прозрачном платье из кружева.

Поверх него артистка надела черную кожаную куртку. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, завершив образ объемной укладкой с распущенными волосами.

Ранее Ханде Эрчел в атласном бюстгальтере снялась на постели.