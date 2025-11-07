Янковский, Семенович, Урсуляк: звезды на премьере «Волшебного участка 2»

В новом сезоне в сериал возвращаются все полюбившиеся герои, в том числе, Леха Попов в исполнении Николая Наумова и обаятельный Гном — Илья Соболев. Появятся также новые персонажи: говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко), волшебник Мерлин (Виктор Бычков), Русалка в исполнении Валентины Мазуниной, Хозяйка медной горы — Анна Уколова и даже Анна Семенович в роли самой себя. Режиссером второго сезона вновь стал Степан Гордеев.