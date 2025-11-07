Янковский, Семенович, Урсуляк: звезды на премьере «Волшебного участка 2»

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера второго сезона комедийного сериала «Волшебный участок». Посмотреть первые серии и сфотографироваться на фоне огромных мухоморов пришли Филипп Янковский, Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс, Дарья Мельникова, Анна Семенович и многие другие.
В новом сезоне в сериал возвращаются все полюбившиеся герои, в том числе, Леха Попов в исполнении Николая Наумова и обаятельный Гном — Илья Соболев. Появятся также новые персонажи: говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко), волшебник Мерлин (Виктор Бычков), Русалка в исполнении Валентины Мазуниной, Хозяйка медной горы — Анна Уколова и даже Анна Семенович в роли самой себя. Режиссером второго сезона вновь стал Степан Гордеев.
Действие на этот раз переносится в Санкт-Петербург. Леха с коллегами отправляется в город на Неве, чтобы разоблачить Кощея, отыскать свою племянницу Василису (Ева Смирнова), а заодно расследовать местные преступления на волшебной почве.
Первый эпизод второго сезона сериала «Волшебный участок» уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko.