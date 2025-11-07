Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Янковский, Семенович, Урсуляк: звезды на премьере «Волшебного участка 2»

Как прошла премьера второго сезона ироничной комедии про преступления на волшебной почве, смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Дарья Мельникова на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Дарья Мельникова на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера второго сезона комедийного сериала «Волшебный участок». Посмотреть первые серии и сфотографироваться на фоне огромных мухоморов пришли Филипп Янковский, Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс, Дарья Мельникова, Анна Семенович и многие другие.

Александра Урсуляк на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Александра Урсуляк на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Анна Семенович на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Анна Семенович на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Николай Наумов на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Николай Наумов на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Марьяна Спивак с сыном Гришей на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Марьяна Спивак с сыном Гришей на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба

В новом сезоне в сериал возвращаются все полюбившиеся герои, в том числе, Леха Попов в исполнении Николая Наумова и обаятельный Гном — Илья Соболев. Появятся также новые персонажи: говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко), волшебник Мерлин (Виктор Бычков), Русалка в исполнении Валентины Мазуниной, Хозяйка медной горы — Анна Уколова и даже Анна Семенович в роли самой себя. Режиссером второго сезона вновь стал Степан Гордеев.

Филипп Янковский на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Филипп Янковский на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Анна Уколова на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Анна Уколова на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Валентина Мазунина на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Валентина Мазунина на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Илья Соболев с супругой Натальей на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Илья Соболев с супругой Натальей на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Зоя Бербер с супругой Натальей на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Зоя Бербер с супругой Натальей на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба

Действие на этот раз переносится в Санкт-Петербург. Леха с коллегами отправляется в город на Неве, чтобы разоблачить Кощея, отыскать свою племянницу Василису (Ева Смирнова), а заодно расследовать местные преступления на волшебной почве.

Первый эпизод второго сезона сериала «Волшебный участок» уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko.