Звезда «А зори здесь тихие» улетела с мужем из России: «Мечта»

Исполнительница замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым. Они поженились в августе 2020 года. Несколько месяцев артистка скрывала личность супруга, но позже рассказала, кто стал ее избранником, и опубликовала свадебные фото в соцсетях. У пары двое детей: трехлетний сын Федор и годовалая дочь Павла.