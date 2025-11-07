Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «А зори здесь тихие» улетела с мужем из России: «Мечта»

Актриса Женя Малахова рассказала, что улетела с мужем из России

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Евгения Малахова улетела с мужем из России. Артистка призналась подписчикам, что они путешествуют по Швейцарии. Экс-солистка Reflex поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами из Лозанны, впечатлившись видами этого города. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Евгения Малахова с мужем / фото: соцсети
Евгения Малахова с мужем / фото: соцсети

«Мечта. Это самое красивое, что я когда-либо видела. Это место красивее, чем Диснейленд», — отметила певица.

Исполнительница замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым. Они поженились в августе 2020 года. Несколько месяцев артистка скрывала личность супруга, но позже рассказала, кто стал ее избранником, и опубликовала свадебные фото в соцсетях. У пары двое детей: трехлетний сын Федор и годовалая дочь Павла.

Ранее Евгения Малахова призналась, что мать вложила в нее много денег.