Звезда «А зори здесь тихие» улетела с мужем из России: «Мечта»

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Евгения Малахова улетела с мужем из России. Артистка призналась подписчикам, что они путешествуют по Швейцарии. Экс-солистка Reflex поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами из Лозанны, впечатлившись видами этого города.
«Мечта. Это самое красивое, что я когда-либо видела. Это место красивее, чем Диснейленд», — отметила певица.
Исполнительница замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым. Они поженились в августе 2020 года. Несколько месяцев артистка скрывала личность супруга, но позже рассказала, кто стал ее избранником, и опубликовала свадебные фото в соцсетях. У пары двое детей: трехлетний сын Федор и годовалая дочь Павла.
Ранее Евгения Малахова призналась, что мать вложила в нее много денег.