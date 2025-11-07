Сын Арнольда Шварценеггера опубликовал семейное фото с 70-летия матери

Звезда «Терминатора» в 1986 году женился на Шрайвер. Она родила от актера дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. По словам артиста, он всегда будет благодарен журналистке за детей и прожитые вместе годы.