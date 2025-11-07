Сын Арнольда Шварценеггера опубликовал семейное фото с 70-летия матери

Бывшая жена голливудского актера Арнольда Шварценеггера снялась с их четырьмя детьми в свой день рождения. Журналистке Марии Шрайвер исполнилось 70 лет. Старший сын экс-супругов Патрик Шварценеггер поделился семейным фото с праздника в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Любим тебя, мама», — написал он.
Звезда «Терминатора» в 1986 году женился на Шрайвер. Она родила от актера дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. По словам артиста, он всегда будет благодарен журналистке за детей и прожитые вместе годы.
