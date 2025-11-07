Ричмонд
Бывшая жена Андрея Мерзликина показала себя в купальнике

Экс-супруга актера Андрея Мерзликина поделилась откровенным фото

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина показала себя в купальнике. Пиар-менеджер Анна Мерзликина позировала в монокини трендового цвета на пляже в Турции, где совмещает работу и отдых, и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Мерзликина / фото: соцсети
«Такой ноябрь можно любить», — отметила она.

Бизнесвумен родила четверых детей от артиста. У них двое сыновей и две дочери: 19-летний Федор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 9-летний Макар.

15 июня 2025 года стало известно, что звезда «Бумера» подал иск о расторжении брака. Тогда же начали появляться слухи о неверности актера. Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время. Однако позже Анна Мерзликина опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.

Ранее Андрей Мерзликин показал свою 17-летнюю дочь.