Умерла звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз

Актриса скончалась в Лондоне в возрасте 85 лет
Полин Коллинз
Полин КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Умерла британская актриса, звезда комедийной мелодрамы «Ширли Валентайн» Полин Коллинз, передает корпорация «Би-би-си».

Сообщается, что Коллинз было 85 лет. В последние несколько лет она страдала болезнью Паркинсона. Актриса скончалась в Лондоне в окружении близких в одном из домов для престарелых.

Знаменитость родилась в городе Эксмут 3 сентября 1940 года. За свою карьеру она сыграла в полусотне фильмов и сериалов, в том числе, таких как «Вверх и вниз по лестнице» (1971−1975), «Город удовольствий» (1992), «Дорога в рай» (1997), «Квартет» (2012).