Киновед Коршунов назвал «Кончится лето» одним из лучших фильмов 2025 года

Он подчеркнул, что самое главное в кино, по его мнению, — это поиск диалога и попытка достучаться до другого человека, особенно до близкого, несмотря на трудности. «Для этого сначала нужно достучаться до самого себя, и это еще сложнее», — заключил киновед.