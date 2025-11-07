Существует легенда, что история о гигантской горилле, взбирающейся на вершину Эмпайр-стейт-билдинг, родилась не только в Голливуде, но и в воображении мальчика из Новой Зеландии. Питер Джексон впервые увидел оригинального «Кинг-Конга» 1933 года, когда ему было девять лет, и с тех пор мечтал снять собственную версию истории. Спустя десятилетия, после триумфа «Властелина колец», он наконец вернулся к детской мечте. В статье рассказываем о том, как снимали фильм «Кинг-Конг» (2005): от цифрового чуда Weta Digital до руандийских горилл, 3D-моделей Нью-Йорка и декораций, сделанных вручную.