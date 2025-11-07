Существует легенда, что история о гигантской горилле, взбирающейся на вершину Эмпайр-стейт-билдинг, родилась не только в Голливуде, но и в воображении мальчика из Новой Зеландии. Питер Джексон впервые увидел оригинального «Кинг-Конга» 1933 года, когда ему было девять лет, и с тех пор мечтал снять собственную версию истории. Спустя десятилетия, после триумфа «Властелина колец», он наконец вернулся к детской мечте. В статье рассказываем о том, как снимали фильм «Кинг-Конг» (2005): от цифрового чуда Weta Digital до руандийских горилл, 3D-моделей Нью-Йорка и декораций, сделанных вручную.
Особенности съемочного процесса
Создание фильма «Кинг-Конг» в 2005 году больше похоже на хроники воплощенной одержимости. Питер Джексон подходил к ремейку не как к пересказу, а как к признанию в любви оригиналу. Он сохранил эпоху 1930-х, добавил эпичность XXI века и душу, которую нельзя нарисовать даже самой совершенной графикой.
Цифровая обезьяна и человеческие эмоции
Питер Джексон понимал: Кинг-Конг должен быть живым существом, а не просто компьютерным зверем. Поэтому он поручил создание образа студии Weta Digital, прославившейся благодаря «Властелину колец». Работа над цифровой моделью заняла почти два года — от создания скелета до написания программы, управляющей пятью миллионами волосков на теле гориллы.
Главным же оставались эмоции. Кинг-Конг должен был чувствовать, страдать, любить. Чтобы оживить персонажа, Джексон пригласил Энди Серкиса, мастера с работой в технологии motion capture и подарившего миру Голлума. На лице актера закрепили 132 маркера, фиксирующих каждое движение. Серкис провел месяцы, наблюдая за гориллами в Лондонском зоопарке и даже ездил в Руанду, чтобы перенять их пластику и повадки.
На стыке разума и инстинктов
Руководитель визуальных эффектов Джо Леттери подчеркивал, что нужно было передать эмоции, но не превращать Кинг-Конга в человека. Для этого использовалась Facial Action Coding System (FACS) — система, переводившая человеческую мимику в движения мускулов гориллы. Так рождался баланс между зверем и личностью.
Сцены, где Кинг-Конг бегает, прыгает или дерется с динозаврами, создавались с помощью анимации и CGI. Но там, где горилла смотрит на Энн Дэрроу (Наоми Уоттс), играет Энди Серкис. Актриса признавалась, что без этого она не смогла бы сыграть так реалистично. На площадке актер вставал на стремянку, носил костюм с удлиненными руками и даже использовал прибор под кодовым названием «Конгалайзер», который понижал его голос, чтобы он звучал как рык гиганта.
Место действия — остров
Чтобы оживить таинственный остров Черепа, художники Weta Workshop построили 53 миниатюры — от пещер до скал высотой 5 м. Они использовали тысячи искусственных растений, латексные лианы и миниатюрные деревья. Все это оживало на экране благодаря компьютерным дополнениям.
«В моем воображении остров Черепа был самым опасным местом на Земле», — признавался Питер Джексон. Там обитали динозавры, ящеры и чудовища, которых создатели придумывали с детским восторгом.
Самая сложная сцена — бегство бронтозавров. На площадке, конечно же, не было ни одного динозавра, только булыжники, рельсы и зеленые экраны. Камера ехала на тележке под уклон, актеры убегали от невидимых существ, а гигантское стадо дорисовывалось уже позже.
Каменные джунгли
Для финала Джексон восстановил Нью-Йорк времен Великой депрессии. Современные здания были «стерты» с фотографий, а их место заняла 3D-модель, созданная программой CityBot, способной генерировать дома с окнами, дымом из труб и даже тенями в окнах.
Часть Манхэттена, включая Таймс-сквер, была построена в натуральную величину в пригороде Веллингтона. Здесь аниматоры снимали сцену, где Кинг-Конг вырывается на свободу. Башню Эмпайр-стейт-билдинг тоже воссоздали в студии — на ней происходила трагическая развязка.
Когда проходили съемки фильма «Кинг-Конг»
Съемки начались в сентябре 2004 года в Новой Зеландии, на студиях Веллингтона, где Джексон ранее снимал «Властелина колец». Основная работа длилась около восьми месяцев, но постпродакшен растянулся почти на год. Премьера состоялась 14 декабря 2005 года.
Бюджет съемок фильма «Кинг-Конг»
Проект обошелся студии Universal Pictures в 207 млн долларов, что сделало его одним из самых дорогих фильмов начала 2000-х. Для сравнения: трилогия «Властелин колец» стоила примерно столько же суммарно.
Какие сложности возникли в процессе съемок фильма «Кинг-Конг»
Главной трудностью стали не актеры и не декорации, а объемы данных. Пять тысяч компьютеров студии Weta потребляли столько энергии, что пришлось построить отдельную подстанцию. Кроме того, производственный график был на грани: эпизод с Эмпайр-стейт-билдинг закончили буквально перед пресс-показом.
Другая проблема — «человечность» Конга. Джексон боялся, что горилла получится слишком мультяшной. Именно поэтому роль Серкиса стала решающей: актер добавил зверю эмоций, но не отнял его дикости.
Интересные факты о фильме «Кинг-Конг»
Как снимали фильм «Кинг-Конг» — это не только история технологий, но и сотни мелких чудес, которые создали легенду.
Детская мечта, ставшая «Оскаром». Питер Джексон мечтал снять «Кинг-Конга» с девяти лет. Тогда же даже сделал свою версию Конга из меховой накидки матери и картонных небоскребов.
104 000 искусственных листьев. Для создания Острова Черепа художники вручную изготовили десятки тысяч деталей — от лиан до миниатюрных растений.
Последние кадры — в последний момент. Финальная сцена на башне была закончена за двое суток до пресс-показа.
Конг — стареющий герой. По задумке Джексона, горилла должна была быть не юным чудовищем, а уставшим, израненным ветераном — со шрамами и сломанным клыком.