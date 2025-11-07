Режиссер Лебедев назвал самые значимые отечественные фильмы о семье

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев назвал ТАСС наиболее значимые, на его взгляд, отечественные киноленты о семье. Он выделил фильмы «Однажды двадцать лет спустя» Юрия Егорова, картины Никиты Михалкова «Без свидетелей» и «Утомленные солнцем», «Батя 2. Дед» Ильи Учителя и другие.
«“Однажды двадцать лет спустя”, к примеру, “Мужики!..” — мелодрама Искры Бабич, “Дом” Олега Погодина с Сергеем Гармашом в главной роли, “Без свидетелей” Никиты Михалкова, “Экипаж” Александра Наумовича Митты — там как раз раскрываются семейные истории каждого из членов экипажа. Из последних — очень хороший фильм “Батя 2” Ильи Учителя», — сказал режиссер, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Отдельно Лебедев отметил фильм Михалкова «Утомленные солнцем», который он «очень любит», и картину «Большая семья» Иосифа Хейфица. По словам Лебедева, каждая из этих кинолент по-своему раскрывает тему семьи и взаимоотношений между близкими людьми.
Он также отметил, что в каждой своей работе стремится искать «новое решение и новый подход» к теме семьи.
«Каждый раз, когда ты касаешься этой темы, ты начинаешь искать новое решение, новый подход. Я не хочу повторять то, что уже было сказано», — заключил Лебедев.