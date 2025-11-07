Як понимает, что не может бросить сестру на произвол судьбы. Несмотря на предупреждения и всеобщий страх, он собирает команду верных друзей и отправляется в самое сердце тьмы — зловещую Долину дьявола. Однако похищение сестры оказывается лишь частью куда более масштабного и древнего плана. Во время спасательной операции герои узнают жуткие тайны этого места, становятся свидетелями древних ритуалов и понимают, что им предстоит столкнуться с могущественной силой, превосходящей все, с чем они имели дело ранее.