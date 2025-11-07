Ричмонд
Что известно о фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»: дата выхода, тайские ужасы и древние проклятия

Поклонников тайского хоррора ждет новая порция леденящего душу ужаса, когда на экраны выйдет фильм «Первая ведьма. Долина дьявола»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Первая ведьма. Долина дьявола
Кадр из фильма «Первая ведьма. Долина дьявола»

В статье рассказываем актуальную информацию о фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»: когда картина выйдет в России, каков актерский состав, кто создатели и каковы детали сюжета. 

Когда выйдет фильм «Первая ведьма. Долина дьявола»

Фильм «Первая ведьма. Долина дьявола» выйдет в российский прокат 20 ноября 2025 года. Мировая премьера картины состоялась раньше — 1 октября 2025 года. Прокатом картины в России, как и предыдущих частей, занимается кинокомпания «Экспонента Фильм».

Кто снимается в фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»

Надеч Кугимия в фильме Первая ведьма. Долина дьявола
Надеч Кугимия в фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»

В новой части франшизы зрителей ждет встреча как с полюбившимися героями, так и с новыми персонажами. Практически весь основной актерский состав вернулся к своим ролям, чтобы продолжить историю противостояния с древним злом.

  • Надеч Кугимия — Як, главный герой, который вновь вынужден вступить в схватку с нечистой силой, чтобы спасти свою младшую сестру.

  • Натча Нина Джессика Пандован — Йи, младшая сестра Яка, которая становится ключевой фигурой в новых кознях духа первой ведьмы.

  • Елилча Капаун — подруга Яка, которая не бросает товарища в беде и вместе с ним отправляется в опасное путешествие в Долину дьявола.

  • Пиракрит Пхачарабунякиат — еще один член команды, чья храбрость и преданность будут подвергнуты страшным испытаниям.

  • Чермави Суванпанучоке — новый персонаж, чья роль в истории пока окутана тайной, но которая, судя по всему, связана с загадочным культом.

Режиссерами выступили Нарит Ювабун и Танадет Прадит.

О чем будет фильм «Первая ведьма. Долина дьявола»

Кадр из фильма Первая ведьма. Долина дьявола
Кадр из фильма «Первая ведьма. Долина дьявола»

Спустя некоторое время после предыдущих событий с Яком и его друзьями вновь начинают происходить странные и пугающие вещи. На этот раз дух первой ведьмы, жаждущий мести, похищает Йи, младшую сестру героя, и уносит ее в проклятую Долину дьявола — место, куда боится ступить нога человека, так как оно служит пристанищем для всей нечисти.

Як понимает, что не может бросить сестру на произвол судьбы. Несмотря на предупреждения и всеобщий страх, он собирает команду верных друзей и отправляется в самое сердце тьмы — зловещую Долину дьявола. Однако похищение сестры оказывается лишь частью куда более масштабного и древнего плана. Во время спасательной операции герои узнают жуткие тайны этого места, становятся свидетелями древних ритуалов и понимают, что им предстоит столкнуться с могущественной силой, превосходящей все, с чем они имели дело ранее.

Интересные факты о фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»

Кадр из фильма Первая ведьма. Долина дьявола
Кадр из фильма «Первая ведьма. Долина дьявола»

Создание третьей части одной из самых успешных тайских хоррор-франшиз было сопряжено с любопытными деталями, которые раскрывают ее уникальность.

  • Завершение трилогии. Фильм позиционируется как заключительная глава трилогии (1-я часть — «Первая ведьма. Реинкарнация», 2-я часть — «Первая ведьма. Новые души») о первой ведьме, которая должна поставить точку в истории противостояния Яка и древнего духа.

  • Углубление мифологии. Создатели обещают, что зрители наконец узнают все тайны первой ведьмы, а также происхождение Долины дьявола и культов, которые с ней связаны.

  • Новые уровни ужаса. Режиссер Нарит Ювабун отмечал, что в этой части команда сделала акцент не только на джампскейрах (внезапных пугающих моментах), но и на создании давящей, гнетущей атмосферы безысходности на протяжении всего фильма.

  • Актерский состав. Несмотря на завершение трилогии, некоторые актеры могут вернуться к своим ролям в потенциальных спин-оффах, так как франшиза пользуется огромной популярностью в Юго-Восточной Азии.