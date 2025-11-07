В статье рассказываем актуальную информацию о фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»: когда картина выйдет в России, каков актерский состав, кто создатели и каковы детали сюжета.
Когда выйдет фильм «Первая ведьма. Долина дьявола»
Фильм «Первая ведьма. Долина дьявола» выйдет в российский прокат 20 ноября 2025 года. Мировая премьера картины состоялась раньше — 1 октября 2025 года. Прокатом картины в России, как и предыдущих частей, занимается кинокомпания «Экспонента Фильм».
Кто снимается в фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»
В новой части франшизы зрителей ждет встреча как с полюбившимися героями, так и с новыми персонажами. Практически весь основной актерский состав вернулся к своим ролям, чтобы продолжить историю противостояния с древним злом.
Надеч Кугимия — Як, главный герой, который вновь вынужден вступить в схватку с нечистой силой, чтобы спасти свою младшую сестру.
Натча Нина Джессика Пандован — Йи, младшая сестра Яка, которая становится ключевой фигурой в новых кознях духа первой ведьмы.
Елилча Капаун — подруга Яка, которая не бросает товарища в беде и вместе с ним отправляется в опасное путешествие в Долину дьявола.
Пиракрит Пхачарабунякиат — еще один член команды, чья храбрость и преданность будут подвергнуты страшным испытаниям.
Чермави Суванпанучоке — новый персонаж, чья роль в истории пока окутана тайной, но которая, судя по всему, связана с загадочным культом.
Режиссерами выступили Нарит Ювабун и Танадет Прадит.
О чем будет фильм «Первая ведьма. Долина дьявола»
Спустя некоторое время после предыдущих событий с Яком и его друзьями вновь начинают происходить странные и пугающие вещи. На этот раз дух первой ведьмы, жаждущий мести, похищает Йи, младшую сестру героя, и уносит ее в проклятую Долину дьявола — место, куда боится ступить нога человека, так как оно служит пристанищем для всей нечисти.
Як понимает, что не может бросить сестру на произвол судьбы. Несмотря на предупреждения и всеобщий страх, он собирает команду верных друзей и отправляется в самое сердце тьмы — зловещую Долину дьявола. Однако похищение сестры оказывается лишь частью куда более масштабного и древнего плана. Во время спасательной операции герои узнают жуткие тайны этого места, становятся свидетелями древних ритуалов и понимают, что им предстоит столкнуться с могущественной силой, превосходящей все, с чем они имели дело ранее.
Интересные факты о фильме «Первая ведьма. Долина дьявола»
Создание третьей части одной из самых успешных тайских хоррор-франшиз было сопряжено с любопытными деталями, которые раскрывают ее уникальность.
Завершение трилогии. Фильм позиционируется как заключительная глава трилогии (1-я часть — «Первая ведьма. Реинкарнация», 2-я часть — «Первая ведьма. Новые души») о первой ведьме, которая должна поставить точку в истории противостояния Яка и древнего духа.
Углубление мифологии. Создатели обещают, что зрители наконец узнают все тайны первой ведьмы, а также происхождение Долины дьявола и культов, которые с ней связаны.
Новые уровни ужаса. Режиссер Нарит Ювабун отмечал, что в этой части команда сделала акцент не только на джампскейрах (внезапных пугающих моментах), но и на создании давящей, гнетущей атмосферы безысходности на протяжении всего фильма.
Актерский состав. Несмотря на завершение трилогии, некоторые актеры могут вернуться к своим ролям в потенциальных спин-оффах, так как франшиза пользуется огромной популярностью в Юго-Восточной Азии.