Plus-size звезда «Эйфории» показала фигуру в мини-платье после похудения

Plus-size звезда «Эйфории», актриса Барби Феррейра вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте. Об этом сообщает Dailу Mail.
28-летняя Барби Феррейра посетила звездный женский обед в Лос-Анджелесе. Актриса была одета в розовое платье с рюшами, черные босоножки на каблуках и удлиненные серьги.
В октябре 2024 года Барби Феррейра поделилась в личном блоге кадрами в коротких шортах после похудения. Фанаты звезды заподозрили ее в использовании «Оземпика» — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. В Голливуде «Оземпик» пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов.