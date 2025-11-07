Plus-size звезда «Эйфории» показала фигуру в мини-платье после похудения

В октябре 2024 года Барби Феррейра поделилась в личном блоге кадрами в коротких шортах после похудения. Фанаты звезды заподозрили ее в использовании «Оземпика» — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. В Голливуде «Оземпик» пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов.